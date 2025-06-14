Нетаньяху пригрозил Ирану авиаударами по «каждой цели»

Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы, по данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и нанёс ответные удары. Тем временем израильские военные продолжают обстрел. Одна из ракет угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей.