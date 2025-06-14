Нетаньяху пригрозил Ирану авиаударами по «каждой цели»

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесём удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.
Политик выразил убеждённость, что предыдущие удары Израиля по иранским объектам существенно замедлили развитие ядерной программы Тегерана. Также он заявил, что израильская армия активно работает над уничтожением инфраструктуры, связанной с производством ракет в Иране.
«В самое ближайшее время вы увидите самолёты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.
Напомним, 13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана «в целях предотвращения ядерной угрозы». В первые часы, по данным иранской стороны, погибли как минимум 78 человек, более 320 числятся пострадавшими. Иран назвал атаку объявлением войны и нанёс ответные удары. Тем временем израильские военные продолжают обстрел. Одна из ракет угодила в жилой дом в городе Шахид Чамран. Погибли 60 человек, в том числе 20 детей.