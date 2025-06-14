МАГАТЭ: Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, пострадали четыре здания

Согласно отчёту МАГАТЭ, среди пострадавших строений завод, специализирующийся на конверсии урана. Агентство заверило, что, как и в случае с инцидентом в Натанзе, выброса радиации за пределы объекта не ожидается, и ситуация находится под контролем.
Ранее МАГАТЭ уже сообщало о неоднократных атаках на ядерные объекты. Ответственность за последнюю атаку взяла на себя Армия обороны Израиля, заявив о нанесении воздушного удара по ядерному объекту в Исфахане.
В заявлении израильской стороны утверждалось, что в результате атаки были уничтожены лаборатории и объекты инфраструктуры, имеющие критическое значение для ядерной программы Ирана. Ситуация остаётся напряжённой и требует пристального внимания со стороны международного сообщества.
Ранее в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи глава МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность, что возможные атаки Тель-Авива на ядерные объекты Ирана могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что действия Израиля нарушают принципы Устава ООН и нормы международного права, а нападение на иранские ядерные объекты создаёт опасный прецедент, чреватый катастрофическими последствиями.