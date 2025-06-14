МАГАТЭ: Израиль атаковал ядерный объект в Исфахане, пострадали четыре здания

Ранее в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи глава МИД Китая Ван И выразил обеспокоенность, что возможные атаки Тель-Авива на ядерные объекты Ирана могут привести к серьёзным последствиям. Он отметил, что действия Израиля нарушают принципы Устава ООН и нормы международного права, а нападение на иранские ядерные объекты создаёт опасный прецедент, чреватый катастрофическими последствиями.