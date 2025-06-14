Нетаньяху обвинил Иран в попытках убить Трампа

Иран пытался устранить Трампа — заявление Нетаньяху.
Иран дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьем по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: “Смерть Америке”», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба премьера.
Помимо обвинений в адрес Тегерана, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль, защищая себя, обеспечивает безопасность и другим странам, включая США, Европу и арабских союзников. Он назвал борьбу Израиля миссией глобального значения, подчеркнув, что победа еврейского государства станет общей победой.
Ранее отношения между Ираном и США резко обострились после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года по приказу Дональда Трампа. В ответ Иран угрожал ответными мерами и совершал ракетные удары по военным базам США в Ираке. На этом фоне обвинения Нетаньяху о попытках покушения на Трампа укладываются в контекст продолжающегося противостояния между Тегераном и Вашингтоном.