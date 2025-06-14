Нетаньяху обвинил Иран в попытках убить Трампа

«Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьем по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента Трампа. Они взрывали американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: “Смерть Америке”», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба премьера.