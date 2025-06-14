Израиль атаковал хранилище ракет в Иране. Тегеран пообещал начать «разрушительные удары»

22:43 Иранская система ПВО уничтожила над городом Мешхедом неизвестный летающий объект, передает иранское госагентство Tasnim.
22:40 Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который идет 20% всей мировой нефти. Он заявил, что Иран «без колебаний» сделает это, если власти страны примут такое решение. По словам российского сенатора Пушкова, закрытие пролива приведет к резкому росту цен на нефть — до $130 за баррель. Эксперт Юшков считает, что этот сценарий станет «шоком для мирового рынка». Подробности — в материале «Газеты.Ru».
22:31 Нетаньяху заявил, что Израиль атакует Иран «при явной поддержке Трампа и американского народа».
22:26 ⚡️ Израиль имел информацию о намерении Ирана передать ядерное оружие своим сателлитам в регионе, заявил Нетаньяху.
22:22 Израиль считает, что при нынешнем темпе может завершить конфликт с Ираном «за считаные дни», сообщает Fox News со ссылкой на израильские разведслужбы.
22:09 ❗️ Трамп заявил, что поддерживает мнение Путина о необходимости положить конец конфронтации Израиля с Ираном.
22:00 Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, он длился 50 минут, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
В ходе беседы лидер США назвал эффективными удары Израиля по Ирану. Путин, в свою очередь, осудил операцию Израиля и заявил о готовности РФ осуществлять посредничество между сторонами конфликта.
21:56 ВМС Ирана «остановили» в Оманском заливе британский эсминец-разведчик, который мог наводить израильские ракеты, вынудив его изменить курс, сообщает иранское агентство Mehr.
21:51 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что иранский режим дважды пытался ликвидировать президента США Дональда Трампа.
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21:40 Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала иранское подземное хранилище крылатых ракет и пусковых установок. По данным госТВ Ирана, Тегеран пообещал в скором времени начать «разрушительные удары». Британский премьер Кир Стармер заявил, что королевство направляет дополнительные силы, в том числе самолеты, на Ближний Восток на фоне обострения в регионе.
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