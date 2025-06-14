Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.
В соцсети Truth Social он отметил, что Путин позвонил ему утром в субботу, чтобы поздравить с днем рождения, а также обсудить ситуацию вокруг Ирана.
«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает», — написал Трамп, добавив, что разговор получился обстоятельным.
Напомним, разговор Путина и Трампа 14 июня стал третьим за последний месяц.
В ходе беседы лидеры обсудили вопросы, касающиеся обострения ситуации на Ближнем Востоке и исполнения договоренностей, достигнутых Россией и Украиной в Стамбуле. Кроме того, президент России поздравил лидера США с днем рождения.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее прокомментировал состоявшийся телефонный разговор.