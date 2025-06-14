Трамп высказался о телефонном разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы любезно поздравить меня с днём рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает», — сообщил Трамп в Truth Social.
По его словам, беседа прошли обстоятельно.
Ранее сообщалось, что Путин во время переговоров подтвердил Трампу готовность продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.