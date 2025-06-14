Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

По данным канцелярии турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внимательно следит за отношениями Израиля и Ирана, рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта. В этом контексте президент Турции отметил, что Анкара поддерживает позицию Вашингтона о необходимости продолжения соответствующих переговоров.