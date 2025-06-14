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Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Реджеп Тайип Эрдоган поддержал позицию США по переговорам с Ираном.

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Источник: Аргументы и факты

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, они обсудили, в частности, обострение обстановки на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

По данным канцелярии турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внимательно следит за отношениями Израиля и Ирана, рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта. В этом контексте президент Турции отметил, что Анкара поддерживает позицию Вашингтона о необходимости продолжения соответствующих переговоров.

Кроме того, турецкий и американский лидеры также обсудили региональные и глобальные вопросы.

Ранее глава МИД Омана Бард аль-Бусаиди сообщил, что новый раунд переговоров иранской и американской делегаций по ядерному досье, который должен был пройти 15 июня, не состоится.