Эрдоган обсудил с Трампом по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, они обсудили, в частности, обострение обстановки на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.
По данным канцелярии турецкого лидера, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна внимательно следит за отношениями Израиля и Ирана, рассматривает ядерные переговоры как единственный способ разрешения конфликта. В этом контексте президент Турции отметил, что Анкара поддерживает позицию Вашингтона о необходимости продолжения соответствующих переговоров.
Кроме того, турецкий и американский лидеры также обсудили региональные и глобальные вопросы.
Ранее глава МИД Омана Бард аль-Бусаиди сообщил, что новый раунд переговоров иранской и американской делегаций по ядерному досье, который должен был пройти 15 июня, не состоится.