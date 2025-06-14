WP: Трамп может запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

По сведениям издания, в список государств, гражданам которых грозит запрет на получение американской визы или иные ограничения, входят 25 стран Африки, включая Египет и Джибути, а также страны Центральной Азии и Карибского региона. The Washington Post отмечает, что в субботу служебная записка на эту тему была подписана госсекретарем США Марко Рубио и направлена дипломатам, которые отвечают за страны, фигурирующие в этом списке.