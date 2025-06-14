Не только поздравлял: Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днём рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает. Мы говорили обстоятельно», — написал республиканец в своей социальной сети Truth Social.