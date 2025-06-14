Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не только поздравлял: Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл обстоятельную беседу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам хозяина Белого дома, разговор состоялся по инициативе президента РФ, который позвонил, чтобы поздравить его с днём рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днём рождения, но, что более важно, чтобы поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает. Мы говорили обстоятельно», — написал республиканец в своей социальной сети Truth Social.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил Дональду Трампу о готовности к продолжению переговорного процесса с украинской стороной после 22 июня. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Хозяин Белого дома принял данную информацию к сведению, выразив заинтересованность в скорейшем разрешении сложившейся ситуации.