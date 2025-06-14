Нетаньяху: Иран угрожал Западу и дважды пытался убить Трампа

Иран якобы два раза пытался убить президента США Дональда Трампа. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
В своем видеообращении он поздравил с днем рождения Трампа и армию США, которая празднует 250-ю годовщину создания. Нетаньяху озвучил мнение, что целью военной операции Израиля против Ирана является «защита свободы на Ближнем Востоке и за его пределами».
«Иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы совершаем атаки на террористов. Это не новость, что они два раза пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства…. Они убили и ранили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане», — заявил Нетаньяху.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана. По данным израильской армии, удары были направлены на иранские ядерные объекты и военные цели. Представитель ЦАХАЛ сообщил, что для атаки на Иран Израиль задействовал 200 самолетов.
13 июня Иран начал ракетную атаку на Израиль. Израиль не должен надеяться, что ему удастся избежать ответа Ирана на атаки, заявил в обращении к нации верховный лидер Али Хаменеи.