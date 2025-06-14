Нетаньяху: Иран угрожал Западу и дважды пытался убить Трампа

«Иранский режим бомбит наши мирные районы, в то время как мы совершаем атаки на террористов. Это не новость, что они два раза пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства…. Они убили и ранили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане», — заявил Нетаньяху.