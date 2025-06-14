Трамп рассказал, когда вернется к обсуждению Украины с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в последнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным украинский вопрос обсуждался менее подробно. Основное внимание лидеры уделили ситуации на Ближнем Востоке.
«Гораздо меньше времени было уделено России и Украине, но это запланировано на следующую неделю», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что в субботнем разговоре основным предметом обсуждения стала обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке.
Также сообщалось, что Путин во время переговоров подтвердил Трампу готовность продолжать переговоры с Украиной после 22 июня.