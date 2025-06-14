Трамп заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Иране и на Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему утром 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана.
«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения…», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.
Как отметил глава Белого дома, особенно важно, что состоялся разговор об Иране, стране, которую российский лидер очень хорошо знает. Республиканец назвал их разговор с Путиным «очень обстоятельным». При этом примечательно, что намного меньше времени в беседе лидеры двух стран уделили ситуации между Россией и Украиной, подчеркнул политик.
Как писал сайт KP.RU, ранее в субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры провели очередной телефонный разговор. Он отметил, что разговор глав двух государств продлился 50 минут и был полезным.
Кроме того, стало известно, что Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским президентом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта. Глава государства отдельно отметил, что это имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации на Ближнем Востоке.