Трамп заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Иране и на Украине

Как отметил глава Белого дома, особенно важно, что состоялся разговор об Иране, стране, которую российский лидер очень хорошо знает. Республиканец назвал их разговор с Путиным «очень обстоятельным». При этом примечательно, что намного меньше времени в беседе лидеры двух стран уделили ситуации между Россией и Украиной, подчеркнул политик.