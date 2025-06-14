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Трамп заявил, что обсудил с Путиным ситуацию в Иране и на Украине

Трамп назвал обстоятельным свой телефонный разговор с Путиным.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский лидер Владимир Путин позвонил ему утром 14 июня, чтобы поздравить с днем рождения и обсудить ситуацию вокруг Ирана.

«Президент Путин позвонил этим утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения…», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Как отметил глава Белого дома, особенно важно, что состоялся разговор об Иране, стране, которую российский лидер очень хорошо знает. Республиканец назвал их разговор с Путиным «очень обстоятельным». При этом примечательно, что намного меньше времени в беседе лидеры двух стран уделили ситуации между Россией и Украиной, подчеркнул политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее в субботу помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что российский и американский лидеры провели очередной телефонный разговор. Он отметил, что разговор глав двух государств продлился 50 минут и был полезным.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским президентом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил серьезную обеспокоенность возможной эскалацией конфликта. Глава государства отдельно отметил, что это имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее МИД РФ осудил удары ЦАХАЛ по Ирану, назвав их категорически неприемлемыми и обвинив Израиль в нарушении Устава ООН и норм международного права.