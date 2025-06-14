«Импичмент немедленно»: Американцы поздравили Трампа с днём рождения массовыми протестами

Масштабные протесты также проходят в Филадельфии, где, по данным местной полиции, участие принимают около 14 тысяч человек. Участники скандируют лозунги и держат плакаты, сравнивающие ситуацию в стране с нацистской Германией. Хозяин Белого дома отвергает эти сравнения и заявляет, что ему приходится преодолевать серьёзные трудности для реализации своей политики.