Протесты проходят в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Филадельфии и других городах. Видео © Х / rawsalerts / krassenstein / victorshi2020.
Тысячи демонстрантов с барабанами и транспарантами шествуют по Пятой авеню, выражая своё недовольство лозунгами: «Нет фашизму, нет диктатуре», «Мы — это власть», «Мир — это власть», «Нет депортациям» и «Нет войне с Ираном». Также звучат обвинения в адрес Трампа и призывы: «Трамп призывает демонов», «Импичмент немедленно». Акция проходит мирно, несмотря на присутствие усиленных полицейских отрядов.
Протест приурочен ко дню рождения президента США и военному параду в Вашингтоне в рамках общенациональной акции No Kings («Нет королям»). Организаторы ожидают, что по всей стране пройдёт не менее 2 тысяч демонстраций.
Масштабные протесты также проходят в Филадельфии, где, по данным местной полиции, участие принимают около 14 тысяч человек. Участники скандируют лозунги и держат плакаты, сравнивающие ситуацию в стране с нацистской Германией. Хозяин Белого дома отвергает эти сравнения и заявляет, что ему приходится преодолевать серьёзные трудности для реализации своей политики.
Ранее Life.ru писал, что Трамп хочет использовать закон XIX века для подавления протестов в Лос-Анджелесе. Администрация Белого дома видит в этом инструменте способ обойти ограничения, мешавшие жёсткому ответу на протесты в 2020 году. По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, антитрамповские акции в Штатах организованы по сценарию «цветных революций».