МАГАТЭ не зафиксировало повреждений на иранских объектах Фордо и Хондабе

«Согласно информации, имеющейся в распоряжении МАГАТЭ, на объекте завода по обогащению топлива в Фордо и на строящемся тяжеловодном реакторе в городе Хондабе повреждений не обнаружено. Никаких дальнейших повреждений в Натанзе со вчерашнего дня», — приводятся слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле.