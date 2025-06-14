«Не напугаете!»: Патриарх Кирилл высказался о появлении F-16 во время его полета

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал появление истребителей Североатлантического альянса, которые без предупреждения стали сопровождать его самолет во время перелета в Калининградскую область. Подробности приведены на официальном портале Русской Православной церкви.
«Какую опасность может представлять Патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-1 F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету Патриарха… Патриарха не напугаете — это точно!», — подчеркнул Предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл обратил отдельное внимание на то, что он летел в Калининград на гражданском лайнере. Подобная неоправданно резкая реакция Североатлантического альянса, по его словам, способна спровоцировать обострение международной напряженности.
В свою очередь, Предстоятель Русской церкви предложил идти иным «цивилизационным путем» и не реагировать на действия людей, желающих войны.
С мнением Патриарха Кирилла согласны и многие политические деятели по всему миру — в мае текущего года сербский лидер Александр Вучич наградил священнослужителя высшим национальным орденом за его вклад в развитие двусторонних отношений.