«Не напугаете!»: Патриарх Кирилл высказался о появлении F-16 во время его полета

«Какую опасность может представлять Патриарх, который летит к своей пастве? И вдруг появляется F-1 F-16, грозная НАТОвская машина, и все приближается к самолету Патриарха… Патриарха не напугаете — это точно!», — подчеркнул Предстоятель РПЦ.