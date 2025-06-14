Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану в конфликте с Израилем. Депутат Алексей Журавлёв напомнил, что между странами заключён договор о стратегическом партнёрстве, который не предусматривает отправку воинских контингентов на территорию другого государства. При этом для Ирана сейчас важнее российские системы ПВО, чем присутствие солдат.