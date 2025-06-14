В ТЦК прокомментировали насильственную мобилизацию священника УПЦ Московчука

Согласно официальному заявлению, 10 июня на блокпосту при проверке документов выяснилось, что Московчук не состоял на воинском учёте. После этого его направили в ТЦК для уточнения данных. По результатам медицинского освидетельствования он был признан годным к службе. С учётом его духовного сана ему предложили должность военного капеллана, однако священник отказался от этого варианта. В настоящее время он находится на сборном пункте.