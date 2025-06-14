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Стало известно о падении иранских ракет в двух регионах Израиля

В двух регионах Израиля зафиксировали падения иранских ракет.

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В двух регионах Израиля зафиксировали падения иранских ракет. Так, некоторые из них упали на севере страны — в Хайфе, которая является третьим по населению городом Израиля.

По данным израильского новостного портала Ynet, прилеты также зафиксированы в районе поселения Тамра в регионе Нижняя Галилея.

В обоих населенных пунктах после запуска ракет из Ирана включили сирены. Армия обороны Израиля проинформировала, что работает над перехватом выпущенных ракет.

Ранее власти Израиля предписали местным жителям перебраться ближе к убежищам.