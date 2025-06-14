Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою оценку неспособности стран Европы действовать без помощи Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.
«До этого Мерц в Вашингтоне безуспешно пытался уговорить Трампа присоединиться к “крестовому походу” европейцев против России… В военном отношении Европа как была, так и остается зависимой от США», — обратил внимание Алексей Пушков.
Свой комментарий российский сенатор дал после признания главы британского Кабмина Кира Стармера в неспособности отправить на Украину собственный контингент «миротворцев» без поддержки Армии Соединенных Штатов.
Алексей Пушков добавил, что сейчас ведущие функционеры европейского региона лишь имитируют самостоятельность. Он отметил, что демонстрация «автономии» со стороны французского лидера Эммануэля Макрона и руководителя еврокомиссаров Урсулы фон дел Ляйен лишена смысла.
Примечательно, что всего за несколько дней до заявления Кира Стармера в СМИ появилась информация о желании Администрации США пересмотреть условия своего «альянса» с Великобританией, созданного для противостояния Китаю.