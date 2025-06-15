Заместитель главы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб при израильской атаке

Инцидент произошёл в рамках операции ЦАХАЛ «Восходящий лев», начавшейся в ночь на 13 июня. Израильские удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением», пообещав, что «сионистский режим» ожидает «горькая и страшная судьба». В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3».