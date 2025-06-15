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Заместитель главы разведки ВКС КСИР Хосроу Хасани погиб при израильской атаке

В результате масштабной операции израильских ВВС 13 июня погиб заместитель командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосроу Хасани. Об этом сообщает агентство NourNews.

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Источник: Life.ru

Как отмечает источник, Хасани находился рядом с главкомом аэрокосмических сил КСИР Али Хаджизаде, который также погиб в ходе атаки.

Инцидент произошёл в рамках операции ЦАХАЛ «Восходящий лев», начавшейся в ночь на 13 июня. Израильские удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением», пообещав, что «сионистский режим» ожидает «горькая и страшная судьба». В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3».