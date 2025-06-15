В СМИ Ирана заявили, что армия готовится к «разрушительным» ударам по ЦАХАЛ

Вооруженные силы Ирана готовят новую серию ответных ударов по Израилю. Такое сообщение появилось в национальном информагентстве IRIB.
Как указали журналисты, новая волна атак начнется уже в ближайшее время. По информации IRIB, эти удары станут «тяжелыми и разрушительными» для ЦАХАЛ.
Отмечается, что всего за несколько часов до данного сообщения стало известно о попадании иранских баллистических ракет в цели на территории израильских населенных пунктов Хайфа и Тамра.
В свою очередь, неназванный инсайдер в рядах Корпуса стражей исламской революции ранее заявил, что ВС Ирана собираются продемонстрировать Израилю своими ударами «красные линии» в вопросе национальной безопасности.