Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СМИ Ирана заявили, что армия готовится к «разрушительным» ударам по ЦАХАЛ

Вооруженные силы Ирана готовят новую серию ответных ударов по Израилю.

Как создавалась новая Россия

Вооруженные силы Ирана готовят новую серию ответных ударов по Израилю. Такое сообщение появилось в национальном информагентстве IRIB.

Как указали журналисты, новая волна атак начнется уже в ближайшее время. По информации IRIB, эти удары станут «тяжелыми и разрушительными» для ЦАХАЛ.

Отмечается, что всего за несколько часов до данного сообщения стало известно о попадании иранских баллистических ракет в цели на территории израильских населенных пунктов Хайфа и Тамра.

В свою очередь, неназванный инсайдер в рядах Корпуса стражей исламской революции ранее заявил, что ВС Ирана собираются продемонстрировать Израилю своими ударами «красные линии» в вопросе национальной безопасности.