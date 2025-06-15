Во время атаки Ирана на север Израиля погиб человек

В субботу сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля сообщила, что работает над перехватом воздушных угроз. Сообщалось о падениях примерно пяти-семи ракет в районе крупного северного города Хайфа, а также в районе арабского поселения Тамра, расположенного в Нижней Галилее, в 20 километрах к востоку от Акко.