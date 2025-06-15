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Во время атаки Ирана на север Израиля погиб человек

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе арабского северного поселения Тамра в результате ракетной атаки Ирана, сообщило армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

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Источник: AP 2024

В субботу сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля, включая крупный портовый город Хайфу, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля сообщила, что работает над перехватом воздушных угроз. Сообщалось о падениях примерно пяти-семи ракет в районе крупного северного города Хайфа, а также в районе арабского поселения Тамра, расположенного в Нижней Галилее, в 20 километрах к востоку от Акко.

«Один человек погиб, еще 13 получили ранения разной степени тяжести в районе поселения Тамра», — говорится в сообщении радио.