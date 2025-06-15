Жителям Израиля разрешили покинуть убежища

Жителям Израиля разрешили покинуть защищенные убежища после атаки со стороны Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на командование тылом.
Вместе с тем военные рекомендовали гражданам в целях безопасности оставаться вблизи бомбоубежищ.
«После оценки ситуации командование тыла разрешает покидать защищенные убежища во всех районах страны, но рекомендует находиться рядом с ними», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее израильский новостной портал Ynet сообщил о падении ракет в двух регионах Израиля. Так, иранские ракеты упали в Хайфе и Нижней Галилее.
Кроме того, инсайдер в Кабмине Израиля заявил, что власти готовят Ирану новую «волну атак».