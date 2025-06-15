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Жителям Израиля разрешили покинуть убежища

Жителям Израиля разрешили покинуть защищенные убежища после атаки со стороны Ирана.

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Жителям Израиля разрешили покинуть защищенные убежища после атаки со стороны Ирана. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) со ссылкой на командование тылом.

Вместе с тем военные рекомендовали гражданам в целях безопасности оставаться вблизи бомбоубежищ.

«После оценки ситуации командование тыла разрешает покидать защищенные убежища во всех районах страны, но рекомендует находиться рядом с ними», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее израильский новостной портал Ynet сообщил о падении ракет в двух регионах Израиля. Так, иранские ракеты упали в Хайфе и Нижней Галилее.

Кроме того, инсайдер в Кабмине Израиля заявил, что власти готовят Ирану новую «волну атак».