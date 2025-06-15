WP: Трамп может ограничить въезд в США гражданам еще 36 стран

Соединенные Штаты готовятся ввести запрет или ограничение на въезд в страну гражданам из еще 36 государств. Речь идет о 25 странах Африки, а также странах Карибского бассейна и Центральной Азии. Соответствующие списки уже подготовлены Госдепартаментом США, информирует издание The Washington Post.
Госсекретарь США Марко Рубио уже подписал и направил работающим во внесенных в список странах дипломатам служебную записку на данную тему, сказано в публикации.
Напомним, президент США Дональд Трамп издал указ о запрете на въезд в США жителям из Ирана, Афганистана и еще 10 стран: кто попал в список, смотрите здесь на KP.RU.
При этом первоначально администрация Дональда Трампа планировала ужесточить правила въезда для выходцев из 43 стран, включая Российскую Федерацию и Белоруссию. Предполагалось, что страны будут разделены на три группы по степени нежелательности для Соединенных Штатов.