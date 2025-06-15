WP: Трамп может ограничить въезд в США гражданам еще 36 стран

При этом первоначально администрация Дональда Трампа планировала ужесточить правила въезда для выходцев из 43 стран, включая Российскую Федерацию и Белоруссию. Предполагалось, что страны будут разделены на три группы по степени нежелательности для Соединенных Штатов.