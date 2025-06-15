Падения ракет Ирана зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее

Ракеты Ирана в городе Хайфе. Видео © X / The Saviour.
Сирены воздушной тревоги звучали в северных районах Израиля, включая город Хайфа, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля заявила о попытках перехвата воздушных целей.
«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении, опубликованном Ynet.
Ранее сообщалось, что Иран подтвердил запуск баллистических ракет по Израилю. По данным государственного агентства Fars, ракеты были запущены из Тегерана. Основной целью атаки стал город Хайфа. Армия обороны Израиля активировала системы ПВО. Население было предупреждено о необходимости укрыться в защищённых помещениях.