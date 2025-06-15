Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Падения ракет Ирана зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее

Падения иранских ракет зафиксированы в городе Хайфе и в районе поселения Тамра. Информацию об этом распространил израильский портал Ynet.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Ракеты Ирана в городе Хайфе. Видео © X / The Saviour.

Сирены воздушной тревоги звучали в северных районах Израиля, включая город Хайфа, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля заявила о попытках перехвата воздушных целей.

«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении, опубликованном Ynet.

Ранее сообщалось, что Иран подтвердил запуск баллистических ракет по Израилю. По данным государственного агентства Fars, ракеты были запущены из Тегерана. Основной целью атаки стал город Хайфа. Армия обороны Израиля активировала системы ПВО. Население было предупреждено о необходимости укрыться в защищённых помещениях.