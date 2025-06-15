Падения ракет Ирана зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее

Ранее сообщалось, что Иран подтвердил запуск баллистических ракет по Израилю. По данным государственного агентства Fars, ракеты были запущены из Тегерана. Основной целью атаки стал город Хайфа. Армия обороны Израиля активировала системы ПВО. Население было предупреждено о необходимости укрыться в защищённых помещениях.