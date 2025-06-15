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Армия Израиля нанесла удар по руководству хуситов в Йемене

Израильские вооружённые силы нанесли удар по руководству йеменского движения «Ансар Аллах», в результате которого, по предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри. По сообщениям The Times of Israel, атака произошла во время оперативного совещания высшего командования хуситов.

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Источник: Life.ru

Наряду с аль-Амри целью израильского удара стал начальник штаба движения Мухаммад Абдул Карим аль-Джамари. Его текущее состояние на данный момент неизвестно.

Один из лидеров йеменского движения Абдулла аль-Хути заявил о предотвращённом покушении на него в городе Сана. Операция провалилась, сообщает издание Tasnim.

Ранее Иран запустил баллистические ракеты по Израилю. В Сети появились первые кадры атаки. Напомним, очередное обострение между Израилем и Ираном началось 13 июня. Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке читайте на Life.ru.