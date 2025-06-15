Армия Израиля нанесла удар по руководству хуситов в Йемене

Израильские вооружённые силы нанесли удар по руководству йеменского движения «Ансар Аллах», в результате которого, по предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри. По сообщениям The Times of Israel, атака произошла во время оперативного совещания высшего командования хуситов.