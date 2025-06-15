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Нетаньяху срочно созвал военно-политический кабинет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно созвал заседание военно-политического кабинета на фоне авиаударов. Информацию об этом распространила канцелярия главы правительства.

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Нетаньяху срочно созвал военно-политический кабинет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху экстренно созвал заседание военно-политического кабинета на фоне авиаударов. Информацию об этом распространила канцелярия главы правительства.

«Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета», — сообщает пресс-служба израильского премьера. Одновременно с этим подразделения ПВО продолжают перехват ракет, выпущенных с иранской территории.

В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуируются жители центральных районов. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Прямо сейчас URA.RU ведет прямую трансляцию, где освещаются все важные события военного конфликта между Ираном и Израилем.