Нетаньяху срочно созвал военно-политический кабинет Израиля

В Тель-Авиве введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуируются жители центральных районов. Власти Ирана заявили о приведении вооруженных сил в полную боевую готовность. Прямо сейчас URA.RU ведет прямую трансляцию, где освещаются все важные события военного конфликта между Ираном и Израилем.