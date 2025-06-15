Иран ударил по Хайфе, а Израиль ударил по Тегерану. Что известно о ночной атаке

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. В результате обстрела погибли десять человек, более 200 пострадали, более 30 пропали без вести. Израиль в ответ ударил по топливным резервуарам в Тегеране, в результате чего начался пожар. Также Израиль нанес удары по Йемену. Главное о ночном обмене ударами ракет — в подборке «Ъ».