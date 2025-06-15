Иран ударил по Хайфе, а Израиль ударил по Тегерану. Что известно о ночной атаке

Иран атаковал Израиль с помощью баллистических ракет и беспилотников, сообщило агентство Fars. В КСИР заявили, что нынешняя атака — ответ на «повторное нападение» Израиля и что удары были нанесены по местам производства топлива для израильских истребителей.
Позднее Иран выпустил вторую волну баллистических ракет и беспилотников по Израилю, пишут местные СМИ. Под удар попал порт в городе Эйлат.
- В результате третьей волны удары были нанесены по Тель-Авиву, Ашдоду и Бат-Яму. Повреждено 61 здание, шесть из них будут снесены, заявил мэр Бат-Яма Звика Брут.
- Армия Израиля сообщила об ударах по военным целям на территории Ирана. КСИР отчитался, что ПВО Ирана перехватили со стороны Израиля три крылатых ракеты, десять БПЛА и десятки коптеров.
- Иран нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе, начался пожар, пишут иранские СМИ. Израиль атаковал нефтехранилище Шахран на севере и базу с топливом на юге Тегерана, после чего в обоих местах начался сильный пожар. Министерство нефти Ирана заверило, что топлива в резервуарах было мало.
- Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по Хайфе, говорится в сообщении агентства Mehr. Агентство Nour News со ссылкой на источник сообщает, что Иран использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan.
- Израиль ударил по Йемену, целью предположительно был один из лидеров йеменских хуситов. Об этом сообщили Ynet, The Times of Israel. Сообщают, что убит начальник штаба хуситов Мухаммед аль-Амри — второй человек в хуситской иерархии. Официального подтверждения этой информации нет.
- Еще один лидер хуситов Абдулла аль-Хути заявил, что Израиль пытался устроить покушение на него в городе Сана, но операция провалилась. Об этом сообщает издание Tasnim.
- Местные паблики сообщают, что Израиль ударил по дому командиров Корпуса стражей исламской революции в районе Мехлати в Тегеране. Также были нанесены удары по пригородам Тегерана Читгару и Садре — там были слышны самолеты и взрывы бомб. В Тегеране сработали системы ПВО, которые, по сообщениям Clash Report, пытались отразить масштабную атаку беспилотников.
- СМИ сообщили о мощном взрыве в иранском Кередже — под удар попали лагеря Корпуса стражей исламской революции. Могли погибнуть два командира КСИР.
- Целью нынешней операции мог быть верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает телеканал Al Jazeera. Tasnim же называет целью израильских ударов по Тегерану штаб-квартиру министерства обороны Ирана. Одно из зданий получило небольшие повреждения.
- Один человек (по другим сведениям четыре человека) погибли и минимум 14 человек пострадали в израильском городке Тамра после атаки иранских баллистических ракет, пишут СМИ. В Хайфе погибли минимум трое, разрушены три двадцатиэтажных здания, сообщает телеканал Al Arabiya. Как сообщает Times of Israel, всего после ночных атак в Израиле 10 человек погибли, более 200 пострадали, еще 35 пропали без вести.
- Сирия, Иордания и Ирак закрыли свое воздушное пространство после того обстрела Хайфы иранскими ракетами, пишет The Washington Post. Ливан отменил рейсы после того, как иранские снаряды были замечены в небе Бейрута.
- Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля. СМИ также пишут об отставке главы агентства внутренней безопасности Израиля Ронена Бара.
- Израиль в последние двое суток обращался к США с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы уничтожить его ядерную программу. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.