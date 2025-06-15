Солдат ВС РФ довел радикалов ВСУ до панической атаки русской бранью и угрозами

Солдат Российской Армии с позывным Петрович в ходе перестрелки с 10-ю боевиками киевского режима смог довести их до паники своими словами. Подробности приводит неофициальный Telegram-канал 5-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады «Черные гусары».
«Петрович с ними ругался, матом крыл, давил морально. В итоге сказал им, что мне терять нечего… Сейчас выйду на своих и скажу, чтобы самолетами это здание разбомбили», — рассказали в «Черных гусарах».
Отмечается, что 52-летний боец с позывным Петрович сумел своей речью довести радикалов ВСУ до паники и обратить в бегство. Пока боевики пытались добраться до приехавшего бронеавтомобиля Humvee, российский военнослужащий успел также ликвидировать одного из их группы.
Это далеко не единственный случай, когда солдаты ВС России проявляют смекалку и отвагу. Ранее в рамках спецрепортажа корреспондента «МК» бойцы десантного подразделения рассказали о том, что им пришлось преодолеть в ходе освобождения запорожского села Пятихатки.