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В результате атаки в израильском городе Тамра погиб один человек, пострадали 14

В результате иранского ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, а 14 получили ранения. Об этом сообщает израильское издание Yediotnews.

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Источник: Life.ru

Журналист Янал Джабарин в соцсети Х описал ситуацию в Тамре как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом.

Это произошло на фоне массированного ракетного удара, который Иран нанёс по Израилю вечером в субботу. В социальных сетях появились многочисленные видео с ракетами, пролетавшими над израильской территорией, а также работой систем противовоздушной обороны.

По предварительным данным, целью иранской атаки мог стать порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет попала в жилой район.

Как ранее писал Life.ru, практически одновременно с иранской атакой израильские военные нанесли удары руководству хуситов в Йемене. По предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри.