Военный парад начался в центре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США начался в центре американской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Планируется, что примерно 6,5 тыс. американских военнослужащих и около 150 единиц различной боевой техники, включая танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, проследуют в нескольких сотнях метров от Белого дома: от 23-й улицы по Конститьюшн-авеню и центральному бульвару Вашингтона до 15-й улицы. Ожидается, что в авиационной части парада задействованы будут, в частности, вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.
Парад проходит в день рождения президента США Дональда Трампа, которому исполнилось 79 лет. Он присутствует на параде.
Десятки тысяч человек собрались в центре американской столицы, чтобы посмотреть на парад. Трамп ранее подчеркнул, что шествие войск состоится при любой погоде.
Многие улицы Вашингтона по случаю мероприятия перекрыты. По данным Секретной службы США, в центре столицы возвели заборы и другие ограждения общей протяженностью более 50 км, а также бетонные барьеры. Для проверки зрителей установили более 170 рамок металлоискателей. Контроль над обстановкой осуществляется также с помощью беспилотников.
Протесты против Трампа
Параллельно по всей стране, в том числе в Вашингтоне, проходят протесты под лозунгом No Kings («Королей нет»). Их участники обвиняют Трампа в превышении служебных полномочий и критикуют за проведение парада, называя это нерациональным расходованием средств. Однако в столице США, по данным местных СМИ, на такую акцию собралось лишь около 200 человек.
Трамп ранее заявил, что власти США будут готовы жестко пресекать акции протеста, если они будут мешать проведению парада. Их участников, по словам американского лидера, могут приговорить к тюремному заключению.