Военный парад начался в центре Вашингтона

Планируется, что примерно 6,5 тыс. американских военнослужащих и около 150 единиц различной боевой техники, включая танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, проследуют в нескольких сотнях метров от Белого дома: от 23-й улицы по Конститьюшн-авеню и центральному бульвару Вашингтона до 15-й улицы. Ожидается, что в авиационной части парада задействованы будут, в частности, вертолеты AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также самолеты B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.