Аскольд Запашный рассказал, что его жена ждёт возможности вернуться в Россию

Ранее жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире. По словам Эллен, каждая жилая постройка в Израиле, возведённая после 1996 года, в обязательном порядке оборудована специальной комнатой-убежищем. Эти помещения, предназначенные для защиты от ракетных обстрелов, являются неотъемлемой частью жилого пространства. Внешне такая комната практически неотличима от обычной, однако её конструкция скрывает серьёзные инженерные решения.