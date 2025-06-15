Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аскольд Запашный рассказал, что его жена ждёт возможности вернуться в Россию

Народный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный сообщил о том, что его жена Элен, находящаяся в Израиле, ожидает возможности вылететь обратно в Россию. Он отметил, что девушка находится в безопасности. Об этом пишет РИА «Новости».

Как создавалась новая Россия

«Она полетела по делам в Хайфу, сейчас ищем возможность, чтобы она могла улететь обратно», — сказал супруг.

Ранее жена Запашного показала видео из комнаты-бомбоубежища в израильской квартире. По словам Эллен, каждая жилая постройка в Израиле, возведённая после 1996 года, в обязательном порядке оборудована специальной комнатой-убежищем. Эти помещения, предназначенные для защиты от ракетных обстрелов, являются неотъемлемой частью жилого пространства. Внешне такая комната практически неотличима от обычной, однако её конструкция скрывает серьёзные инженерные решения.