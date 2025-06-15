В Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия нанесла масштабный удар по Ирану, использовав около 200 самолётов, атаковавших приблизительно сотню целей. В Иране пообещали, что нападение не останется без ответа и подняли красный флаг мести над мечетью Джамкара. Сообщалось о гибели 78 мирных жителей и свыше 300 пострадавших в результате действий ЦАХАЛ. Минувшей ночью Иран ответил, нанеся удары баллистическими ракетами по 150 израильским военным объектам.