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В Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов

В Иране задержаны ещё пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правоохранительные органы страны.

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Источник: Life.ru

Задержания произошли в городе Йезд, где подозреваемые пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки. Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Ирана задержали 14 человек по подозрению в шпионаже на Израиль в провинции Хормозган.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия нанесла масштабный удар по Ирану, использовав около 200 самолётов, атаковавших приблизительно сотню целей. В Иране пообещали, что нападение не останется без ответа и подняли красный флаг мести над мечетью Джамкара. Сообщалось о гибели 78 мирных жителей и свыше 300 пострадавших в результате действий ЦАХАЛ. Минувшей ночью Иран ответил, нанеся удары баллистическими ракетами по 150 израильским военным объектам.