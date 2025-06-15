Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Ирана заявил, что стратегия США по Ирану провалилась

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что США не смогут навязать свои требования Тегерану через атаки Израиля. Он подчеркнул, что поддержка Вашингтоном израильских атак на Иран не приведёт к успеху в реализации американских целей.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

«Американцы поддерживают атаки этого режима против Ирана и представляют, будто могут навязать нам свои требования. Навязывание требований за счёт оказания давления и агрессии — это провальная стратегия США в отношении Ирана», — отметил Пезешкиан.

Иранский лидер указал, что подобные действия американской администрации лишь усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке и не приведут к желаемым результатам для Вашингтона.

До этого президент США Дональд Трамп, комментируя удары Израиля по Ирану, сообщил о возможности предоставления Тегерану «второго шанса» на заключение ядерной сделки. При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран дважды пытался убить хозяина Белого дома.