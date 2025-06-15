«Трамп должен уйти»: в 4-х мегаполисах США проходят многотысячные протесты

Примечательно, что эта волна антиправительственных акций началась вскоре после подавления массовых погромов в Лос-Анджелесе силами американской Национальной гвардии. Дональд Трамп стал первым Президентом в течение последних нескольких десятилетий, который прибегнул к такому шагу — сам хозяин Белого дома 10 июня заявил, что своим решением «спас» крупнейший город Калифорнии.