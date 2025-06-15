«Трамп должен уйти»: в 4-х мегаполисах США проходят многотысячные протесты

Начавшиеся в Вашингтоне антитрампистские демонстрации распространяются по другим штатам Америки. Об этом сообщают корреспонденты РИА Новости.
«Участники применяли нецензурную брань в адрес американского лидера, а также выкрикивали лозунги “Трамп должен уйти сейчас же”…», — отметили в информагентстве.
Сейчас митинги протестующих начались в городах Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфия. На данный момент к демонстрациям присоединились порядка 15 тысяч американцев.
Как указали на РИА Новости, эти митинги являются одной масштабной акцией протеста, у которой есть координаторы. Демонстрации приурочены к дню рождения Дональда Трампа и 250-летию Вооруженных сил США.
Примечательно, что эта волна антиправительственных акций началась вскоре после подавления массовых погромов в Лос-Анджелесе силами американской Национальной гвардии. Дональд Трамп стал первым Президентом в течение последних нескольких десятилетий, который прибегнул к такому шагу — сам хозяин Белого дома 10 июня заявил, что своим решением «спас» крупнейший город Калифорнии.