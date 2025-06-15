Стало известно о выдавливании ВСУ из села на административной границе ЛНР

«Ситуация осложняется сложным рельефом местности. Дело в том, что украинские боевики здесь серьезно закрепились и, скажем, взять с наскока данный населенный пункт у нас вряд ли получится. Поэтому нужно планомерно выдавливать украинские, чем в принципе и занимаются сейчас наши военнослужащие», — заявил эксперт.