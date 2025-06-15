Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о выдавливании ВСУ из села на административной границе ЛНР

Российские военные постепенно выдавливают украинских боевиков из Петровского в Луганской Народной Республике.

Как создавалась новая Россия

Российские военные постепенно выдавливают украинских боевиков из Петровского в Луганской Народной Республике. На Украине населенный пункт носит название Грековка, сообщает ТАСС.

При этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ серьезно закрепились в селе.

«Ситуация осложняется сложным рельефом местности. Дело в том, что украинские боевики здесь серьезно закрепились и, скажем, взять с наскока данный населенный пункт у нас вряд ли получится. Поэтому нужно планомерно выдавливать украинские, чем в принципе и занимаются сейчас наши военнослужащие», — заявил эксперт.

Марочко добавил, что часть административной границы ЛНР у Петровского уже перешла под контроль ВС РФ. Самые активные бои, по его словам, сейчас идут южнее от этого села — в районах Редкодуба и Новомихайловки.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили село Зеленый Кут в ДНР.