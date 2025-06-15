Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, 14 получили ранения. Журналист Янал Джабарин охарактеризовал ситуацию как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом. Предположительно, целью иранской атаки могли быть порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет могла попасть в жилой район.