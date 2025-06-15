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Иран применил гиперзвуковую ракету для атаки на город Хайфа в Израиле

Иран применил как минимум одну гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

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Источник: Life.ru

Предположительно, удар той самой гиперзвуковой ракеты. Видео © X / Sprinter Observer.

По данным источника агентства Nournews, для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по израильскому городу Тамра один человек погиб, 14 получили ранения. Журналист Янал Джабарин охарактеризовал ситуацию как «очень тяжёлую», отметив, что в результате удара рухнул жилой дом. Предположительно, целью иранской атаки могли быть порт Хайфы и нефтеперерабатывающий завод, однако часть ракет могла попасть в жилой район.