Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана

Согласно информации, предоставленной агентством, целью атаки стали объекты, обеспечивающие электроснабжение страны. Утверждается, что использовались высокоточные ракеты.
«Иранские высокоточные ракеты поразили жизненно важные израильские энергетические объекты», — говорится в сообщении Fars.
Ранее сообщалось, что Иран произвёл запуск баллистических ракет в направлении Израиля. Они были выпущены из Тегерана. Основной целью стал город Хайфа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски и привела в действие системы противовоздушной обороны. В результате удара, нанесенного по городу Тамра, один человек погиб, 14 получили ранения.