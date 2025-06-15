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Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана

Энергетическая инфраструктура Израиля подверглась ракетному удару. Инцидент произошёл в ночь на 14 июня. Об этом сообщило иранское агентство Fars, ссылаясь на собственные источники.

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Источник: Life.ru

Согласно информации, предоставленной агентством, целью атаки стали объекты, обеспечивающие электроснабжение страны. Утверждается, что использовались высокоточные ракеты.

«Иранские высокоточные ракеты поразили жизненно важные израильские энергетические объекты», — говорится в сообщении Fars.

Ранее сообщалось, что Иран произвёл запуск баллистических ракет в направлении Израиля. Они были выпущены из Тегерана. Основной целью стал город Хайфа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски и привела в действие системы противовоздушной обороны. В результате удара, нанесенного по городу Тамра, один человек погиб, 14 получили ранения.