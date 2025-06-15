Ключевые энергообъекты Израиля были атакованы ракетами Ирана

Ранее сообщалось, что Иран произвёл запуск баллистических ракет в направлении Израиля. Они были выпущены из Тегерана. Основной целью стал город Хайфа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски и привела в действие системы противовоздушной обороны. В результате удара, нанесенного по городу Тамра, один человек погиб, 14 получили ранения.