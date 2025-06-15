Египет, Нигерия, Сирия: Трамп планирует запретить въезд гражданам ещё 36 стран

Ранее Life.ru писал, что американский суд разрешил Трампу выдворить из страны полмиллиона мигрантов, въехавших при экс-президенте Джо Байдене. При этом в США уже неделю бушуют протесты против жёсткой миграционной политики республиканца. В 79-й день рождения политика масштабные акции протеста проходят по всей стране — американцы требуют импичмента Трампа.