Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения

Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Гиперзвуковое оружие отличается высокой скоростью и маневренностью, что затрудняет его перехват существующими системами ПВО.