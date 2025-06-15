Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здание штаба командования Минобороны Ирана получило частичные повреждения

Израиль нанёс удар по штабу министерства обороны Ирана. Инцидент произошёл в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

По данным агентства, одно из административных зданий штаба командования Минобороны Ирана в Тегеране получило частичные повреждения. Информации о жертвах и масштабах разрушений пока нет. Израильские власти произошедшее не комментировали.

Ранее сообщалось, что Иран применил гиперзвуковую ракету для нанесения удара по израильскому городу Хайфа. Для ударов по территории Израиля также применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Гиперзвуковое оружие отличается высокой скоростью и маневренностью, что затрудняет его перехват существующими системами ПВО.