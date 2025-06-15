«Тоталитаризм»: Путин указал на итог либеральной идеологии

Стоит отметить, что геополитика остается одним из важнейших приоритетов российского лидера. В субботу, 14 июня, Владимир Путин провел 50-минутный телефонный разговор с американским Президентом Дональдом Трампом, в ходе которого напомнил ему о желании РФ продолжить диалог о мирном завершении украинского кризиса.