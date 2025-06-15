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«Тоталитаризм»: Путин указал на итог либеральной идеологии

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал в рамках нового интервью актуальное состояние либеральной идеологии в мире.

Как создавалась новая Россия

Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал в рамках нового интервью актуальное состояние либеральной идеологии в мире. Фрагмент состоявшегося разговора опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — подчеркнул Владимир Путин.

Стоит отметить, что геополитика остается одним из важнейших приоритетов российского лидера. В субботу, 14 июня, Владимир Путин провел 50-минутный телефонный разговор с американским Президентом Дональдом Трампом, в ходе которого напомнил ему о желании РФ продолжить диалог о мирном завершении украинского кризиса.

Также в рамках беседы с главой Овального кабинете он осудил атаки ЦАХАЛ на Иран и предостерег республиканца о рисках дальнейшей эскалации конфликта.