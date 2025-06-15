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Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны в Тегеране

Атаке также подверглись Организация оборонных исследований и Тегеранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Tasnim.

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Источник: Reuters

Израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране, сообщает Tasnim в телеграм-канале.

Атака произошла в районе Нобаниад, одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточняет агентство.

Другой атаке в этом же районе подверглась Организация оборонных исследований.

Кроме того, под обстрел попал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Tasnim.

Иран и Израиль обменялись ударами вечером 14 июня. В израильской Хайфе зазвучали сирены, а армия объявила об атаках на Тегеран.

Издание Ynet сообщало о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре. По данным иранского телеканала Press TV, в порту Хайфы и на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули пожары после атаки Тегерана.

Израильская армия нанесла удары по нефтехранилищам к северо-западу и югу от иранской столицы, сообщало Tasnim. Министр обороны Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».