Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны в Тегеране

Израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране, сообщает Tasnim в телеграм-канале.
Атака произошла в районе Нобаниад, одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточняет агентство.
Другой атаке в этом же районе подверглась Организация оборонных исследований.
Кроме того, под обстрел попал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Tasnim.
Иран и Израиль обменялись ударами вечером 14 июня. В израильской Хайфе зазвучали сирены, а армия объявила об атаках на Тегеран.
Издание Ynet сообщало о попаданиях в Хайфе, Крайоте и Тамре. По данным иранского телеканала Press TV, в порту Хайфы и на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнули пожары после атаки Тегерана.
Израильская армия нанесла удары по нефтехранилищам к северо-западу и югу от иранской столицы, сообщало Tasnim. Министр обороны Исраэль Кац написал в X: «Тегеран горит».