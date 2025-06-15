«Превращается в решето»: Военный эксперт раскрыл уязвимость израильской системы ПВО

«Тогда и обнаружилась самая главная слабость этого самого “железного купола”, — он не “переваривает” массированных ударов. Электронные мозги радаров “становятся в раскоряку”, когда на Израиль летит сотня, а то и две вражеских ракет одновременно. Купол становится дырявым, как голландский сыр, и превращается по сути в решето», — подчеркнул эксперт.