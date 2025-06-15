США могут запретить въезд гражданам еще почти 40 стран

Соединенные Штаты Америки могут ввести запрет на въезд для граждан еще почти 40 государств. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на внутреннюю записку госдепа.
«Соединенные Штаты рассматривают возможность ограничения въезда гражданам еще 36 стран, что станет существенным расширением запрета на поездки, объявленного администрацией Трампа в начале этого месяца», — отмечает издание со ссылкой на внутреннюю записку ведомства.
Напомним, президент Дональд Трамп в начале июня ввел полный запрет на въезд в США для граждан 12 стран. Среди них Афганистан, Чад, Конго, Экваториальная Гвинея, Иран, Сомали, Гаити, Мьянма, Эритрея, Ливия, Судан и Йемен.
Также Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в США для граждан семи стран — Венесуэлы, Туркменистана, Кубы, Бурунди, Лаоса, Того и Сьерра-Леоне.
Согласно данным газеты, в новый список стран, гражданам которых будут отказывать в получении американской визы, могут попасть Египет, Кыргызстан, Камбоджа, ДР Конго, Эфиопия, Танзания, Южный Судан и многие другие африканские государства.
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