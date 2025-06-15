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Пленный рассказал о женщине из теробороны ВСУ, совершавшей военные преступления

Взятый в плен член формирований киевского режима Сергей Косяк сообщил, что во время попытки вторжения ВСУ в курское приграничье женщина-офицер из роты теробороны приказывала задерживать всех мирных жителей.

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Взятый в плен член формирований киевского режима Сергей Косяк сообщил, что во время попытки вторжения ВСУ в курское приграничье женщина-офицер из роты теробороны приказывала задерживать всех мирных жителей. Подробностями он поделился в рамках интервью ТАСС.

«Командир роты старший солдат Ирина отдавала приказ при обнаружении гражданских лиц задерживать их и брать в плен…», — сообщил Сергей Косяк.

В ходе беседы с ТАСС военнопленный также отметил, что он и другие члены оккупационных формирований пытались узнать у женщины-офицера причины подобных действий. По его словам, командир Ирина оправдывала приказ решением начсостава ВСУ.

К сожалению, это далеко не единственный случай, когда радикально настроенные женщины совершали военные преступления в Курской области. Ранее, 10 июня, состоялось первое заочное судебное заседание по делу датской террористки, участвовавшей в оккупации Суджи — Прокуратура потребовала приговорить ее к 30 годам заключения.