Путин одним словом припечатал Запад: вот во что превратился глобальный либерализм

Глобальный либерализм претерпел трансформацию и теперь представляет собой тоталитаризм. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое будет показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Накануне председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что государства Европы превращаются в тоталитарные режимы, во главе которых стоят непопулярные политические деятели и партии.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что, навешивая ярлыки о якобы тоталитарных и авторитарных режимах в России и Китае, США незаметно для себя сами трансформируются в либерально-тоталитарное государство.