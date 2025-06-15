Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин одним словом припечатал Запад: вот во что превратился глобальный либерализм

Путин: Глобальный либерализм превратился в тоталитаризм.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Глобальный либерализм претерпел трансформацию и теперь представляет собой тоталитаризм. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

«Глобальный либерализм превратился из либерализма в тоталитаризм», — сказал российский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину, которое будет показано в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Накануне председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что государства Европы превращаются в тоталитарные режимы, во главе которых стоят непопулярные политические деятели и партии.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал мнение, что, навешивая ярлыки о якобы тоталитарных и авторитарных режимах в России и Китае, США незаметно для себя сами трансформируются в либерально-тоталитарное государство.