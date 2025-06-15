В Лос-Анджелесе полиция начала разгон протестующих

Полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.
Массовые акции протеста в Лос-Анджелесе, который является крупнейшим городом штата Калифорния, продолжаются уже больше недели.
Протестующие недовольны политикой президента США Дональда Трампа по отношению к нелегальным мигрантам.
В связи со сложной ситуацией в мегаполис ранее направляли национальную гвардию. Также там вводили комендантский час.
Ранее сообщалось, что митинги против президента Трампа проходят еще в трех крупных городах США.