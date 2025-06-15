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В Лос-Анджелесе полиция начала разгон протестующих

Полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих.

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Полиция Лос-Анджелеса начала разгон протестующих. Против демонстрантов применили слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Массовые акции протеста в Лос-Анджелесе, который является крупнейшим городом штата Калифорния, продолжаются уже больше недели.

Протестующие недовольны политикой президента США Дональда Трампа по отношению к нелегальным мигрантам.

В связи со сложной ситуацией в мегаполис ранее направляли национальную гвардию. Также там вводили комендантский час.

Ранее сообщалось, что митинги против президента Трампа проходят еще в трех крупных городах США.