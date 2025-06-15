Посольство США в Иране призвало граждан срочно покинуть страну

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по исламской республике и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба». Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию «Правдивое обещание 3» по военным целям в Израиле. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и иранские власти вправе ответить на них.