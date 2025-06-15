Израиль призвал США присоединиться к войне против Ирана

По данным источников издания, Израиль настаивает на необходимости вмешательства США в конфликт с Ираном. Один из собеседников отметил, что администрация американского лидера Дональда Трампа может рассмотреть возможность участия в операции против Тегерана, если возникнет такая необходимость. Хозяин Белого дома уже обсуждал с израильским премьером Биньямином Нетаньяху возможность оказания помощи.
В ночь на 15 июня Иран с Израилем обменялись ударами по энергоинфраструктуре и жилым кварталам. ЦАХАЛ атаковал штаб Минобороны исламской республики и нефтехранилища в Тегеране. КСИР же нанёс удары по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе. Сообщается также, что Иран мог использовать гиперзвуковое оружие против Израиля.