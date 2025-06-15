Саркози лишили ордена Почетного легиона

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший страну в 2007—2012 годах, лишен ордена Почетного легиона — высшей государственной награды республики. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальный вестник Journal officiel.
Как отмечает агентство, это решение принято в связи с тем, что экс-президент был приговорен к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие. В конце 2024 года Кассационный суд — высшая инстанция во французской судебной системе — оставил в силе приговор, вынесенный апелляционным судом в 2023 году.