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Саркози лишили ордена Почетного легиона

Решение принято в связи с тем, что экс-президент Франции был приговорен к году лишения свободы по делу о торговле влиянием.

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Источник: Reuters

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший страну в 2007—2012 годах, лишен ордена Почетного легиона — высшей государственной награды республики. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальный вестник Journal officiel.

Как отмечает агентство, это решение принято в связи с тем, что экс-президент был приговорен к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие. В конце 2024 года Кассационный суд — высшая инстанция во французской судебной системе — оставил в силе приговор, вынесенный апелляционным судом в 2023 году.